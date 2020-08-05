Национальное антикоррупционное бюро Украины повторно вызывает главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, его заместителя Евгению Аблова и судей ОАСК на допросы.

Они назначены на 10-11 августа, сообщается в Twitter НАБУ.

#НАБУ вкотре викликає голову #ОАСК, його заступника та суддів цього суду на допит — повістки опубліковані на вебсайті НАБУ: https://t.co/N5SXalS6MT . Допити призначені на 10-11 серпня. — NAB Ukraine (@nab_ukr) August 4, 2020

«Предыдущие вызовы 9 служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое – 6», - подчеркнули в бюро.

Попередні виклики 9 служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів (https://t.co/BTSMWkdBj3), проігнорували. Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє — 6(!) разів. — NAB Ukraine (@nab_ukr) August 4, 2020

Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины.

«Такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. Вместо исполнения обязанности появляться к следователю по вызову, они продлевают сроки отпусков и фактически скрываются от детективов», - отмечается в сообщении.

Остальные подозреваемые – 2 адвокатов и председатель ГСА – появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ. Следовательно, выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых – действующие судьи ОАСК.

В ведомстве подчеркивают, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск.

«Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередного неявки подозреваемых на вызов к детективам НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения», - заявили в НАБУ.

Аби запобігти подальшим маніпуляціям, інформуємо, що у разі чергового неприбуття підозрюваних на виклик до детективів, #НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук та звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування заходів примусу. — NAB Ukraine (@nab_ukr) August 4, 2020

Напомним, ранее Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.