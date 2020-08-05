Руководителем военно-гражданской администрации Северодонецка стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк. Глава Луганщины Сергей Гайдай представил его сегодня, 5 августа, в Северодонецке, сообщила пресс-служба ОГА.

«Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумения возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город», - отметил Гайдай.

В свою очередь, Стрюк, обращаясь к руководителям структурных подразделений и коммунальных предприятий, выразил надежду на эффективное сотрудничество: «С коллективом, который есть, мы сделаем все необходимое, чтобы каждая служба качественно работала, а Северодонецк развивался».

Гайдай акцентировал, что за несколько лет у городских властей не было налажено нормального сотрудничества ни с одним председателем облгосадминистрации: «Это не вопрос амбиций. Необходимо сотрудничать. Например, в полном объеме реализовывать проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития. Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Нужно спасти город от коллапса».

Он сообщил, что уже провел переговоры с министром молодежи и спорта Украины по реконструкции Ледового дворца спорта в следующем году. А в течение зимнего периода необходимо вернуть заведение в коммунальную собственность.

Напомним, президент Зеленский 28 июля 2020 подписал Указ № 297/2020 об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

Стрюк Александр Сергеевич назначен на период командировки на должность руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк с 4 августа 2020 распоряжением председателя областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации № 271-к от 4 августа 2020 года.