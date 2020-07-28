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Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с созданием ВГА.

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Напомним, накануне, 27 июля, Зеленский поручил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.
ForUm

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