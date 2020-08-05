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На 11 пляжах столицы обнаружили кишечную палочку, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

«Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений», - говорится в сообщении.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Черторий» и «Вербный».

До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться  только как зонами отдыха – без купания.

Кроме того, зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже «Галерный», запах на пляже «Галерный», водородный показатель - пляжи «Радуга», «Галерный» и «Вербный», а также выявлена ​​биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж «Радуга».
ForUm

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