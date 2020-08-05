С 6 по 26 августа на станции метро «Вокзальная» будет проводиться внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов, в связи с чем в часы пик возможно закрытие станции на вход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что такой механизм позволит вывести пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности. «Приносим извинения за временные неудобства! Рассчитываем на ваше понимание!», - заявили в метрополитене.

В пресс-службе отметили, что в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км. «Призываем пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах избежание травм и поломок в работе оборудования», - сказано в сообщении.



