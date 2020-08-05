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На торгах во вторник, 4 августа, цена золота в очередной раз обновила рекорд - поднялась выше 2000 долларов за унцию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас цена за 1 унцию золота составляет 2034,74 доллара.

Всего с начала года золото выросло в цене более чем на 30% и может в дальнейшем дорожать. Отмечается, что оно все больше привлекает инвесторов, которые понимают, что восстановление мировой экономики будет длительным и фиатные валюты будут обесцениваться.

Банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота до $2300 за унцию.

Согласно сообщению, этот драгоценный металл дорожает на фоне ожиданий, что Конгресс США согласует новый пакет мер поддержки экономики в условиях кризиса, а также на фоне падения ставок в США и усиления геополитических рисков.
ForUm

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