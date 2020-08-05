Пресс-секретарь президента Юлия Мендель по совету антикризисного советника председателя ОП Михаила Подоляка рассматривает возможность судебного иска к политику Геннадию Балашову за его заявления о ее «беременности от Зеленского». Об этом Подоляк рассказал в интервью Радио Свобода.

«Есть форма, которую я хотел, чтобы мы ввели. Я ей это советовал (и мы еще думаем об этом) - прямой иск судебный об унижении чести и достоинства (что очевидно) и нарушение всех моральных норм, какие только возможны. Именно к первоисточнику. И пусть потом он в суде доказывает, что это не он все придумал», - рассказал советник председателя ОП.

Он считает, что это должен быть большой иск, «максимально большой (на астрономическую сумму) и эти деньги автоматически должны быть зачислены на любой детский дом».

«Это будет идеальная практика для Украины. Несколько раз их накажешь на нормальные суммы, деньги пойдут в детские дома и все, история завершилась. Не надо уголовных дел, не надо административных протоколов, стандартная американо-европейская практика: иск и до свидания. Надеюсь, что мы это сделаем», - сказал Подоляк.

На вопрос, зачем Офису президента и непосредственно Мендель вообще было реагировать на заявление Балашова, Подоляк отметил, что «на это потребовалось отреагировать обязательно», и добавил, что форма, которую для этого выбрала Мендель, была хоть и противоречивой, но «правильной для той аудитории, которая накручивала эту тему».

«Она могла эстетически не нравиться кому-то, но она была правильная. Потому что как только она это сделала, еще день-два и, в принципе, все люди поняли, что это все чисто желтушный хайп. Она сделала идеальную конструкцию, которая позволила решить проблему хайпа над конкретной ситуацией. Все», - считает Подоляк.

Он уверен, если Мендель не сделала бы маленький сюжет, то оно бы «разрасталось дальше».

«Зачем? Они отвлекают, они реально нервничают, с банальной точки зрения – это как некий анекдот, который гуляет рынком и многие в него втягивается. Она сняла эту проблему. Через два дня все замерло», - считает Подоляк.

Он также добавил, что пресс-служба Офиса президента «плотно сотрудничает» с ним как с советником председателя ОП.

Политтехнолог Подоляк стал антикризисным советником Андрея Ермака в начале апреля.