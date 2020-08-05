Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян. На сегодня в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет и пять девочек от пяти до 17 лет. А также 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет и трое мальчиков от четырех до 15 лет.

Заболели в том числе и шесть медиков. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, Дарницком - 27, Соломенском районе - 23 случая», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на утро 5 августа в Украине зафиксировано 75 490 случаев COVID-19, за последние сутки – 1271.