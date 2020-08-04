Збираєтесь відвідати один із найвідоміших курортів України? Подорож обіцяє бути дуже цікавою. Навіть під час карантину відпочинок в Моршині не розчарує, а запам’ятається на довгі роки.

Відомий оздоровчий курорт знаходиться в гірській частині України. У невеликому містечку постійно проживає близько 6000 жителів. Серед них переважна частина задіяна у добуванні мінеральної води чи працює в санаторіях. Кожен гість міста може скуштувати воду, отриману із джерел, що знаходяться поблизу міста Моршина, та краще пройти комплексне лікування в оздоровчому комплексі Святий Шарбель.

Основні пам’ятки курорту

Розділила місто навпіл річка Бережниця. З одного боку залишились будинки й санаторії, а по іншу сторону – лісопаркова зона. Вона простяглася в далечінь на кілометри. Місцева природа є найбільшою пам’яткою Моршина. Гірське повітря та фантастичні пейзажі приваблювали завжди, не лише в 2020-му, та зараз екотуризм став найбільш актуальною формою відпочинку.

Жителі та гості міста користуються можливістю бодай на якийсь час полишити кам’яні джунглі та прогулятися пішки до лісу. Вам сподобається мальовнича місцевість. Що цікаво, щоб насолодитися природними красотами сюди приїжджали туристи зі всієї Європи. Деякі із них відвідували Моршин далеко не один раз.

Оцініть освіжаючі та лікувальні властивості мінеральної води. Вона гарно очистить організм. Не треба чекати роками на результат. Ви його помітите вже через кілька днів.

Що відвідати у місті

Кафе та ресторани запропонують страви улюбленої кухні. Вам обов’язково сподобається центральний парк, в якому створили Пейзажну алею. 12 унікальних скульптур символізують природу Карпат. Знаходяться вони на дитячому майданчику, що розташований на шляху до бювету Це місце стало частиною популярного туристичного маршруту.

Дітей найбільше приваблює зоопарк, що має назву Зоотрополіс. На відвідувачів чекають різноманітні птахи і тварини – яскраві та доглянуті. Дорослі ж віддають перевагу курортно-оздоровчому комплексу Святий Шарбель. В ньому є все для гарного та насиченого відпочинку:

лазня;

сауна;

басейни;

джакузі.

Кожен може обрати оптимальну програму лікування та замовити будь-яку із доступних процедур для очищення та релаксу. Сумувати не доведеться.

У пошуках пригод

Коли душа бажає різноманітності, туристи вирушають у дорогу. Нові враження вони отримують, відвідуючи цікаві місця, наприклад, фортецю Тустань. Це місто з’явилось у 12 столітті. Архітектурно-природна пам’ятка – унікальна – міцна фортеця, що зроблена з дерева, приєднана до скелі. Поруч із нею є музей.

До Тустані їдуть відпочивати з наметами. Вона також до вподоби скелелазам й екстремалам. Це гарне місце для фотосесій, як і скелі Довбуша у селі Бубнище. Кам’яні брили мають незвичайні назви. Блукати серед печер можна вічно. Можливо в якійсь із них дійсно колись знайдеться славнозвісне золото.

Не менш цікавою стане подорож до озера Синевир – найбільшого і найглибшого із гірських озер в Україні. З’явилося воно в післяльодовиковий період, а за легендою – утворилося від сліз Синь – доньки жорстокого графа. Середня глибина водойми складає близько 10 метрів, хоч є й місця, що сягають 22 м, а площа водного плеса – 5 га. В чистій прозорій воді водиться кілька видів форелі.

Круті схили, ялини, віком у 150 років та невеликий острів посеред води. Це місце напрочуд величне та мальовниче. Недалеко від нього розташований Музей лісу і сплаву. Подібних закладів нема у Європі. Гарні краєвиди, споруди житлового та побутового призначення, знаряддя праці лісорубів демонструють в цьому унікальному місці.

Відпочинок в Моршині буде цікавим не залежно від пори року. Завдяки процвітаючому екотуризму кожен знайде безпечне зайняття навіть в період пандемії. Душевний підйом, унікальна енергетика, неймовірні краєвиди – ви отримаєте масу задоволення від подорожі до невеличкого міста.