В день святого пророка Илии община Украинской Православной Церкви села Товтры Черновицкой области отметила годовщину освящения временного помещения для богослужений.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в фейсбук, в прошлом году на праздник пророка Божия Илии митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил временное помещение для богослужений в селе Товтры.

«Главным достижением храма стал сформированный матушкой Валентиной Штефаниц и молитвами отца Александра Штефанца юношеский церковный хор УПЦ. Это является самым ярким свидетельством того, что после раскола Церковь Божья в Товтрах приумножается молодым поколением, которое видит, где истина и прославляет своими талантами имя Божие», - отмечают в пресс-службе епархии.

Как сообщалось, 18 мая 2019 года в присутствии правоохранителей сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области. Оттеснив религиозную общину УПЦ от храма, правоохранители запустили через живую цепь сторонников ПЦУ в сельскую церковь. Верующие, у которых сторонники новой Церкви захватили храм, обустроили для молитвы помещение старого магазина.