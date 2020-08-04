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Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения в день пророка Илии отметил престольный праздник. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в этот день посетил Чернобыльскую зону отчуждения и единственный действующий в ней храм - Свято-Ильинский собор. 

Во время богослужения верующие и духовенство преподнесли сугубые молитвы за прекращение пандемии и быстрое выздоровление больных.

После литургии был совершен крестный ход.

Митрополит Никодим поздравил всех с особым днем для всей зоны отчуждения, пожелал мира, согласия, добра, крепкого здоровья и покровительства пророка Божия Илии.

Церковь Святого Пророка Илии — храм Киевской епархии Украинской Православной Церкви в городе Чернобыле. На сегодня является единственным регулярно действующим храмом Чернобыльской зоны отчуждения. Храм был действующим до эвакуации 1986 года. Начиная с 1990 года в церкви начали проводить нерегулярные службы, а в 2001 году возобновились регулярные богослужения и деятельность прихода.
ForUm

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