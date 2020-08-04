Министр внутренних дел Арсений Аваков больше не является угрозой для президента Владимира Зеленского, ведь председатель государства «четко объяснил» ему, кто в стране главный. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал советник по антикризисным коммуникациям председателя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

«Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича - безопасность», - рассказал Подоляк.

На уточнение, когда именно состоялся этот разговор, советник председателя ОП объяснил, что это - «не вопрос одного разговора».

«Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: «кулуары». Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович - это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на дольшее, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это - очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать. - Ред.), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента», - отметил Подоляк.

При этом он добавил, что испытывает к Авакову «теплые чувства» и считает, что «он - молодец».

«Удержаться на этом посту 6 лет - это, конечно, крутая история», - рассказал антикризисный советник Ермака.