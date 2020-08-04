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В Луганской области сотрудник отдела Министерства по делам ветеранов требовал через посредника 360 тыс. гривен «вознаграждения» от бывшего военнослужащего за оформление и получение единовременной выплаты за боевые ранения, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Преступную деятельность подозреваемых разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Луганской области, областного управления Службы безопасности Украины, следователи областной полиции под процессуальный руководством прокуратуры области.

Злоумышленники наладили коррупционную схему оформления и получения участниками АТО/ООС социальных выплат. За определенную сумму неправомерной выгоды сотрудник ведомства обещал повлиять на уполномоченных лиц, в компетенцию которых входит решение этого вопроса.

В ходе следствия правоохранители установили, что за получение единовременной выплаты за боевые ранения бывший военнослужащий должен был предоставить «вознаграждение» в размере более 360 тыс. гривен. Указанная сумма состояла из неправомерной выгоды - 4500 тыс. долларов США - и с 50% от суммы социальной выплаты - 240 тыс. гривен.

С целью сокрытия противоправной деятельности сотрудник структурного подразделения ведомства привлек посредника.

Расчеты должны были проводиться в несколько этапов: с начала сумма взятки, а после получения соцвыплаты - остальные.

Посредника задержали после получения 3500 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Ранее был задокументирован факт получения им 1000 долларов США.

Сейчас сотруднику Министерства по делам ветеранов и посреднику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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