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Секретные документы, касающиеся торговли между США и Великобританией, утечка которых произошла накануне британских выборов в 2019 году, были украдены российскими хакерами из электронной почты бывшего министра торговли Лиама Фокса.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает «Европейская правда».

Источники сообщили, что хакеры получали доступ к аккаунту несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года.

В настоящее время проводится расследование. Какую российскую группу или организацию считают ответственными, не сообщается, но хакерская атака имела признаки операции, поддерживаемой государством.

Среди украденной информации было шесть траншей документов, детально описывающих британские торговые переговоры с США.

Источники сообщили, что почтовый аккаунт был взломан с помощью так называемого «фишингового» сообщения, через которое хакеры получили пароль и данные для входа в систему.

Источники утверждают, что неясно, были ли хакеры, похитившие торговые документы, теми же людьми, которые позже слили их в интернет.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил информацию о вмешательстве в прошлом месяце, заявив, что «российские актеры» стремились вмешаться в выборы «с помощью онлайн-распространения незаконно полученных правительственных документов».

Точно неизвестно, какие учетные записи Фокса были взломаны и когда это впервые произошло. Не ясно, был ли Фокс, который все еще является членом парламента, министром в то время.

Представительница британского правительства сказала: «Ведется уголовное расследование по поводу того, как были получены документы, и было бы неуместно комментировать дальше».

Она добавила, что правительство располагает «очень надежными системами для защиты IT-систем должностных лиц и персонала».

На прошлой неделе британский парламентский комитет по разведке и безопасности обнародовал отчет, в котором говорилось, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в проведении референдума по Brexit. Также в нем говорится, что Британия «сильно недооценила» российскую угрозу.
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