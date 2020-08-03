В 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».

Террористу в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

Угрозы РФ поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки террористической деятельности.

По состоянию на утро 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения COVID-19, всего заболели 73 158 человек.

На внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в «красную зону» случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решения государственной комиссии об усилении карантина.

Также на сегодняшней внеочередной сессии Тернопольский городской совет принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал министра инфраструктуры не прекращать железнодорожное сообщение с городом, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – не останавливать автобусное сообщение.