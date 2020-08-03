Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в «красную зону» случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решения государственной комиссии об усилении карантина.

Об этом он заявил в понедельник, 3 августа, во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает «Первый».

В свою очередь главный санитарный врач Волынской области Наталия Янко пояснила, что новых больных в Ривном и Львове больше, чем в Луцке. Зато Луцк попал в «красную зону» из-за того, что 68 процентов всех больных Волыни обнаружили именно в областном центре.

«Это абсурдный показатель и погрешность методики», - сказала председатель областного совета Ирина Вахович.

«До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону», - заявил также председатель ОГА Юрий Погуляйко.

«Имеем то, что имеем. Не я же в пятницу принимал это решение», - сказал Погуляйко.

В то же время он сказал, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии, пока его не пересмотрели.

«Почему здесь нет представителей городского совета. Где этот советник - звезда Ютюбе? Какое отношение он имеет, чего говорит за весь Луцк и по всем каналам выступает?» - возмутился Погуляйко.

Напомним, с 3 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».