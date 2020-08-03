Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал министра инфраструктуры не прекращать железнодорожное сообщение с городом, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – не останавливать автобусное сообщение.

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

«Вдумайтесь, Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут выйти на станции «Тернополь». Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха едут к своим престарелым родителям – что им делать?» - возмутился он.

Надал отметил, что как тернополянин возмущен решением центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в «красную зону».

Мэр отметил, что «пока в Киеве работают «велюровые» рестораны, в Тернополе «Укрзализныця» запретила останавливаться поездам».

«Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернополян? Ваша задача – обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы – хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь. Я обращаюсь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации! Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем. В противном случае через транспортную блокаду вы настроите против себя жителей Тернополя», - предупредил мэр.

Надал призвал «не гневить людей»: «Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в одной зоне».

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на отнесение к «красной зоне».