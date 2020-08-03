Угрозы РФ поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки террористической деятельности. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

«В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

«Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольную участок границы нашего государства. С начала агрессии указано вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», – подчеркнули в министерстве.

«Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора», – сказано в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.