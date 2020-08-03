также в разделеРелигия
Наместник Святогорской лавры совершил отпевание духовника обители архимандрита Серафима 20
В Сумах отметили 175-летие древнейшего храма города в честь пророка Илии 11
Традиционный крестный ход УПЦ в Иосафатову долину проведут с соблюдением санитарных норм 18
На Полтавщине прошел молебен о байкерах и крестный ход на мотоциклах 17
Во всех храмах Кировоградской епархии УПЦ помолились об избавлении от засухи 12
Община УПЦ села Бережница на Буковине, у которой отобрали храм, совершает богослужения в новой часовне 12
Предстоятель УПЦ напомнил, почему для христиан важно изменение жизни, а не красивые проповеди 10
В Черногории сотни спортсменов выступили в защиту Сербской Церкви 9
В Запорожье совершат особую венчальную литургию 39
Митрополит Антоний объяснил, почему спасение нельзя «заработать» 12
В УПЦ рассказали, существуют ли сакральные числа в Православии 11
Патриарх Кирилл объяснил, с чем связано возрастание клеветы на Церковь 19
Митрополит Онуфрий рассказал, как легко переносить неприятности жизни 23
В Черновцах презентовали книгу об истории Православной Церкви на Буковине 12
Предстоятель УПЦ рассказал, почему пророк Илия совершил убийство 51
Митрополит Онуфрий призвал обе стороны конфликта на Донбассе вспомнить, что «все дети одного Бога» 16
Митрополит Онуфрий выступил с призывом к прекращению огня на Донбассе 18
В УПЦ считают, что следователи ГБР преждевременно закрыли дело по иску УПЦ КП против Порошенко 28

На 68-м году жизни 1 августа скончался духовник и первый наместник Свято-Успенской Святогорской лавры архимандрит Серафим (Лаврик).

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 25 лет отец Серафим духовно окормлял прибывающих в Лавру паломников. 
 
Архимандрит Серафим (в миру Николай Иванович Лаврик) родился 4 марта 1953 года в селе Крестище Славянского района Донецкой области.
 
22 августа 1990 года был рукоположен в сан диакона, на следующий день — во священника. Служил в Никольском храме посёлка Ямполь Краснолиманского района Донецкой области.
 
1 июня 1992 года был зачислен в Святогорский Успенский мужской монастырь и назначен исполняющим обязанности наместника. Так как для поселения в обители отца Николая не было подготовленного места, на деле он прибыл в монастырь спустя полтора месяца, 14 июля.
 
23 августа 1992 года был пострижен в монашество с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского.
 
25 октября того же года был утверждён в должности наместника Святогорского Успенского мужского монастыря.
 
С 13 января 1995 года — духовник паломников обители Святогорской лавры. 
 
Последние три недели жизни батюшка провёл в больнице из-за осложнения, связанного с сахарным диабетом, которым он болел с 1994 года. В день своего тезоименитства отец Серафим причастился Святых Христовых Таин.
В 21.40 1 августа его сердце перестало биться.
 
Братия Лавры просит у всех молитв о упокоении души усопшего раба Божия новопреставленного архимандрита Серафима.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
17
Теги