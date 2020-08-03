Готовить на кухне намного приятнее, если есть нужные приспособления. Когда дело доходит до измельчения мяса и овощей, у хозяйки возникает вопрос – мясорубка или кухонный комбайн?

Давайте рассмотрим основные различия между этими бытовыми приборами, чтобы вы решили, какой девайс вам нужен больше.

В чем разница?

Несмотря на то, что оба кухонных помощника отвечают за измельчение продуктов, между ними есть существенные отличия:

консистенция полученной пищи. Разница в конечном результате: мясорубка Мулинекс приготовит мелко нарезанный фарш равномерной текстуры.

Разница в конечном результате: мясорубка Мулинекс приготовит мелко нарезанный фарш равномерной текстуры. «В таких приборах насадки вкручиваются рядом с режущими лезвиями. Эти пластины контролируют размер кусочков мяса. Кухонный комбайн, скорее, измельчит мясо на разные по размеру кусочки или вовсе перемелет на паштет», – объясняют консультанты интернет-магазина электроники и бытовой техники stylus.ua.

Насадки . Каждый прибор оснащен разным набором. Причем в комплекте с электромясорубкой идут не только решетки для мяса, но и терки для овощей, резаки для теста, цитрус-пресс. Зависит от производителя. В стандартном наборе с комбайном есть терки для нарезки и измельчения с разными отверстиями для грубого, среднего или мелкого помола. Также можно приобрести дополнительные насадки для замеса теста, взбивания яиц, приготовления сока.

. Каждый прибор оснащен разным набором. Причем в комплекте с электромясорубкой идут не только решетки для мяса, но и терки для овощей, резаки для теста, цитрус-пресс. Зависит от производителя. В стандартном наборе с комбайном есть терки для нарезки и измельчения с разными отверстиями для грубого, среднего или мелкого помола. Также можно приобрести дополнительные насадки для замеса теста, взбивания яиц, приготовления сока. Размер. Мясорубки и комбайны доступны в разных размерах. Разница между маленькими и большими мясорубками в цене, мощности и весе. Кухонные комбайны бывают большие, компактные и мини. Если вы редко готовите и у вас ограничено пространство на кухне, лучше выбрать компактное или мини-устройство.

Для чего на самом деле нужна мясорубка

Как следует из названия, мясорубки предназначены для измельчения мяса, и делают они это хорошо, легко справляясь с любым типом сырья - свининой, говядиной, рыбой, курицей. Это лучший прибор для приготовления фарша на фрикадельки, котлеты, соусы.

Некоторые устройства могут измельчать овощи, орехи и даже кости мелких животных для приготовления питательного корма домашним питомцам.

Для чего подойдет кухонный комбайн

Кухонные комбайны, скорее, «универсальные солдаты»: смешивают, нарезают, готовят сок и измельчают продукты. Такую технику лучше использовать для грубого помола мяса, измельчения овощей, замеса теста для десертов и смешивания соусов.

Вы также можете использовать девайс, чтобы натереть сыр для салата или пасты. Кухонный комбайн окажется очень кстати любителям выпечки, поскольку здорово сэкономит время и силы на замесе хлебного теста, тортов или печенья.

Что лучше для вас?

Тот факт, сколько и что именно вы часто готовите, очень влияет на выбор бытовой техники. Если вам регулярно нужен фарш, лучше выбирать мясорубку: благодаря ей вы получите идеальную консистенцию фарша для колбас и фрикаделек.

Но если хозяйка выполняет и другие работы, допустим, смешивает ингредиенты, нарезает овощи ломтиками, готовит соки и измельчает различные виды пищи, тогда лучше выбрать кухонный комбайн.