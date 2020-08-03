Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 102 жителей Киева. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. На сегодня в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет и четыре девочки от трех до 17 лет. А также 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 19, Шевченковском - 18, Деснянском районе - 17 случаев», - отметил мэр Киева.

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения COVID-19, всего заболели 73 158 человек.