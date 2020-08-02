Microsoft временно прекратила переговоры с компанией ByteDance из Китая о покупке приложения TikTok. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal в воскресенье, 2 августа.

Издание пишет, что на это решение повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета социальной сети.

При этом переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Напомним, что президент США намерен запретить TikTok в стране. Власти Соединенных Штатов рассматривают разные ограничительные меры против китайского приложения TikTok.