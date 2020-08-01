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Новая классификация стран зеленой и красной зон, что определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы, вступила в силу в Украине в субботу, 1 августа. Это касается и новых правил возврата.

Обновленный список стран Министерство здравоохранения Украины обнародовало на сайте в субботу, 1 июля, передает Европейская правда. Данные указаны по состоянию на 31 июля.

Отныне в красный список Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или если прирост числа инфицированных в них в течение последних 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных коронавирусом на 100 тысяч населения.

В красную зону вошли Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.

В список стран зеленой зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

Стоит отметить, что статус курортных стран, принимающих у себя украинцев, несмотря на пандемию, по сравнению с последним просмотром не изменился. Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия - "зелеными".

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время субботнего брифинга, согласно новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны зеленой зоны, должны иметь полис медицинского страхования. Они без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.
ForUm

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