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Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Аляской, в результате чего погибли семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента общественной безопасности Аляски.

Как уточняется, столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12. Инцидент произошел возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай.

Среди погибших был член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кнопп. Он был в самолете один.

Во втором летели шесть человек — местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины.

Как сообщается, шесть человек погибли на месте крушения, еще один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
ForUm

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