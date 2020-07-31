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Сотрудники Хустского отдела полиции разыскали человека, который уклонялся от исполнения приговора суда. В ближайшее время он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний, сообщила полиция Закарпатья.

Работники полиции провели ряд мероприятий, в результате которых установили местонахождение врача Хустской районной больницы.

Предварительно суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача. Судом медику была назначена мера наказания –  1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако медик скрывался от исполнения приговора суда.

Вчера, 30 июля, работники Хустского отдела полиции получили информацию, что разыскиваемый может находиться в местной больнице, где его и обнаружили. Сейчас у врача – неудовлетворительное состояние здоровья, он находится под наблюдением медиков. Также мужчина находится под охраной полицейских. Как только состояние человека улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.
ForUm

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