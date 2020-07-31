Укрепить веру может не поиск чудес и доказательств, а сознательное преодоление искушений и испытаний.

Фото: Фейсбук митрополита Антония

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Существует ошибочное представление о том, что вера постоянно нуждается в доказательствах и подтверждении.

Это ложный путь, уводящий от истинного познания веры и Бога.

Вера – свободный выбор человека, его волеизъявление. Она не требует доказательств, как не требует доказательств любовь, когда один человек по-настоящему любит другого. И там, где есть хотя бы намек на желание доказать себе правильность выбранного пути, – нет веры», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, поиском внешних знамений мы умаляем подвиг веры.

«Необходимость в постоянных «доказательствах» подрывает доверие Богу и неизбежно приводит к разочарованиям и слабости духа.

Укрепить веру и умножить духовную силу может только сознательное преодоление искушений и испытаний. Бывают в жизни ситуации, которые обязательно следует преодолевать, а не бежать от них, как, к сожалению, делают многие. И если мы с твердостью примем решение «идти в воду», Господь даст нужные силы и крепость», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он рассказал, что главной целью всех духовных испытаний и упражнений является попытка выйти из нечувствия, которое человек обрел после грехопадения.

«Наши скомканные и изуродованные души разглаживаются при соприкосновении с Господом. И эти прикосновения не всегда нежны и ласковы, как нам бы хотелось.

Иногда только увидев край бездны, мы крикнем: «Господи, помилуй!». Иногда только загнав себя в тупик, мы в отчаянии и бессилии протягиваем руку Господу. И Он, долготерпеливо ждущий этого порыва, отвечает нам всей силой Своей любви и нежности», - отметил владыка.

По его словам, «признавая нашу любовь к Богу, мы уже признаем и Самого Бога. Опыт любви к Нему – и есть наш путь, верный и не требующий доказательств».