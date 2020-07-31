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Для того, чтобы Господь продлил нашу жизнь, необходимо жить в любви к ближним.

Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом расскажет Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 1 августа в 06.30 на телеканале «Интер».

 «Нам надо жить, дорогие братья и сестры, так, чтобы Бог не забирал от нас нашу жизнь, чтобы Он продолжил ее. Для этого мы должны жить в любви, в мире, в любви к Богу, любви к ближнему. Должны прощать друг друга, должны делать добрые дела », – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, слова могут влиять на жизнь человека.

 
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