За минувшие сутки, 30 июля, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Для провокации украинских защитников у Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского кроме стрелкового оружия совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркивают, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников. Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.