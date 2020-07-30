Задержан злоумышленник, совершивший заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва на станции метро «Вокзальная» в Киеве.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Неизвестный сообщил о подготовке взрыва 29 июля 2020.

Для проверки указанного сообщения станцию ​​метро «Вокзальная» была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, поезда следовали ​​без остановки. Обзор станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожарнотехнических экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г. Киеве. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.