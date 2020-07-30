также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл объяснил, что самое важное в служении Церкви 5
В УПЦ объяснили, можно ли перекрещивать детей 5
УПЦ просит неравнодушных помочь детям-инвалидам приобрести школьные принадлежности 8
Митрополит УПЦ рассказал о чудесах по молитвам к Святогорской иконе Божией Матери 13
Митрополит Онуфрий поделился советом, как найти ориентир в современном потоке информации 32
В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных икон и скульптур «Небесные покровители» 11
На Волыни православные волонтеры передали благотворительную помощь заключенным СИЗО 12
Митрополит Антоний рассказал, что значит свобода для христиан 14
Известный швейцарский богослов рассказал, почему настоящий верующий - радостный 15
Митрополит Онуфрий прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии 13
Епископ Виктор объяснил, почему Крещение Руси было духовным, а не политическим решением 15
Хоры трех лавр УПЦ исполнили духовный гимн «Вера наша» 13
В Ужгороде в День Крещения Руси освятили фундамент храма УПЦ 19
Митрополит Антоний объяснил, как православным отвечать на клевету 15
Патриарх Кирилл поздравил украинцев с Днем Крещения Руси 13
Представители УПЦ обговорили с главой Верховной Рады изменения в законодательстве 11
При поддержке УПЦ сегодня вечером состоится праздничный концерт ко Дню Крещения Руси 33
Представители Поместных Православных Церквей поздравили украинцев с Днем Крещения Руси 15

В сети доступен онлайн первый том научных и богословских трудов известного духовника Мукачевского Свято-Никольского монастыря, богослова, аскета, учёного и академика Чернечьей горы, архимандрита Василия (Пронина).

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, ранее была издана трилогия трудов ученого и богослова под общим названием «Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина)».

В этом году на Закарпатье издали обновленный сборник научных и богословских трудов архимандрита Василия (Пронина) с аналитикой современных историков, богословов и археологов.

Составителями тома выступили кандидат богословия, учёный секретарь Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) протоиерей Александр Монич и кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, директор центра Юрий Данилец.

По их словам, «труды отца Василия — яркий пример того, как в уме и сердце человека могут соединиться строгая и бескомпромиссная преданность вере и удивительная широта взглядов, которая объемлет академическое богословие и практический аскетизм, историю и математику, лирику и археологию и пр.».

Ознакомиться с сборником онлайн можно тут.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги