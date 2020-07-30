В сети доступен онлайн первый том научных и богословских трудов известного духовника Мукачевского Свято-Никольского монастыря, богослова, аскета, учёного и академика Чернечьей горы, архимандрита Василия (Пронина).

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, ранее была издана трилогия трудов ученого и богослова под общим названием «Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина)».

В этом году на Закарпатье издали обновленный сборник научных и богословских трудов архимандрита Василия (Пронина) с аналитикой современных историков, богословов и археологов.

Составителями тома выступили кандидат богословия, учёный секретарь Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) протоиерей Александр Монич и кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, директор центра Юрий Данилец.

По их словам, «труды отца Василия — яркий пример того, как в уме и сердце человека могут соединиться строгая и бескомпромиссная преданность вере и удивительная широта взглядов, которая объемлет академическое богословие и практический аскетизм, историю и математику, лирику и археологию и пр.».

Ознакомиться с сборником онлайн можно тут.