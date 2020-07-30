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Досудебное расследование по подозрению директора департамента капитального строительства Донецкой ОГА в задании 2,87 млн грн ущерба Министерству обороны Украины, завершено.

29 июля 2020 открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционного суд, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

По данным следствия, подозреваемый безосновательно принял выполненные работы по возведению инженерных фортификационных сооружений (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, которые не отвечали проектной документации на их строительство. В результате построенные инженерные фортификационные сооружения невозможно использовать по военному назначению – укрытию личного состава военнослужащих, участвующих в ООС. Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2,87 млн грн.

В феврале 2019 детективы НАБУ отправились в Донецкую область для обеспечения проведения комплексной судебной экспертизы указанных сооружений. Судебными экспертами установлено, что построенный взводный опорный пункт не соответствует требованиям строительства военных фортификационных сооружений. Кроме того, установлено, что блиндажи, предназначенные для укрытия личного состава взводного опорного пункта, в случае атаки с использованием тяжелого вооружения, не выполнили бы функции защиты и привели бы к гибели военнослужащих.

В марте 2018 должностному лицу Донецкой ОГА сообщено о подозрении.

В апреле 2018 подследственность в уголовном производстве определена за детективами Национального бюро, куда дело передали из Военной прокуратуры.

29 июля 2020 детективы НАБУ и САП сообщили должностному лицу об изменении подозрения и завершения досудебного расследования в отношении него.

В то же время, досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Напоминаем, в феврале 2019 НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей чиновницы одной из ОГА, причастной к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС. Дело сейчас на рассмотрении в ВАКС.
ForUm

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