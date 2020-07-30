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В Киево-Печерской лавре 29 июля открылась выставка «Небесные покровители», которую приурочили ко дню Крещения Киевской Руси.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, среди экспонатов выставки есть иконы, образцы живописи, художественного металла, деревянной скульптуры, которые представляют собой духовную традицию почитания небесных покровителей в искусстве.

«Посетители выставки имеют возможность увидеть как высокохудожественные образцы украинской иконописи XVI-XVIII в., такк и произведения народных мастеров с нетрадиционными сюжетами. В своей совокупности они отражают национальную самобытность и духовные аспекты народного мировосприятия», - отметили организаторы.

В числе экспонатов представлены иконы из ризницы Успенского собора и ризницы Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

Самой древней иконой, представленной на экспозиции, является икона святого апостола Симона, датированная XVI веком.

С видеопрезентацией выставки можно ознакомиться на Ютуб канале Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
ForUm

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