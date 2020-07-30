Возвращение российским МИД Украине ее ноты протеста относительно проведению 26 июля в оккупированном Севастополе так называемого «военно-морского парада» свидетельствует о страусином поведении российской дипломатии.

Об этом сообщает Укрфинорм со ссылкой на МИД Украины.

«Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 во временно оккупированном Севастополе так называемого «военно-морского парада» с предложением Украине «избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой» частью России», - говорится в комментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии – вернуть документ, будто и не было».

В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела по России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста из-за проведения во временно оккупированном Севастополе военного «парада» по случаю дня военно-морского флота РФ.

В ноте указано, что МИД Украины расценивает проведение 26 июля 2020 без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. ., многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

Россия вернула Украине ноту без рассмотрения.