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Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парад в Севастополе, сообщают Радио Свобода со ссылкой на российские государственные СМИ.

«Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы, согласно сложившейся практике, вернули ее украинской стороне без рассмотрения из-за того, что Российская Федерация, будучи суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднование и другие меры по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», - цитируют российские СМИ заявление своего внешнеполитического ведомства.

Агентство «РИА Новости», в частности, со ссылкой на МИД России указывает, что Украина рекомендуют «избавиться от иллюзий и привыкнуть к мысли, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации».

Накануне Министерство иностранных дел Украины сообщило, что передало ноту протеста в МИД России из-за проведения Москвой парада в Севастополе 26 июля. Организацию этого события в МИД Украины назвали очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях. Также Украина обратилась к ООН из-за российского парада в Крыму.
ForUm

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