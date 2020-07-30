По состоянию на утро четверга, 30 июля, в мире зарегистрированы 16 978 206 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 311 076 новых зараженных - это рекордное число инфицированных с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, сообщает УНИАН.

При этом 666 239 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерли 7 194 человека.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом до сих пор фиксируют в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР. Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19 США. В стране зарегистрировали 4 426 935 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 150 708 человек.

Бразилия - 2 552 265 зараженных и 90 134 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 531 669 человек, умерли от болезни - 34 193. Россия. Подтверждены 827 509 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 650. ЮАР.

Там вирус подтвержден у 471 123 человек. От болезни умерли 7 497 пациентов.

В Мексике - 408 449 инфицированных, 45 361 человек умер от болезни.

Перу. В стране 400 683 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 18 816 жертв болезни.

Чили - 351 575 больных и 9 278 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 303 058 человек, умерли от болезни уже 46 046 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 298 909 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 16 343.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.