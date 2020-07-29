Христианская церковь должна принадлежать тем, кто ее построил.
Фото: news.church.ua
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в комментарии Pavlovsky News.
«Это церковь христианская и она должна принадлежать тем, кто ее построил. Но там другое государство, другие законы, другие правила», – сказал Предстоятель УПЦ
Он отметил, что в Церкви молятся о возвращении Святой Софии.
«Мы не захватываем мечети и хотели бы, чтобы наши храмы тоже никто не захватывал», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время