Христианская церковь должна принадлежать тем, кто ее построил.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в комментарии Pavlovsky News.

«Это церковь христианская и она должна принадлежать тем, кто ее построил. Но там другое государство, другие законы, другие правила», – сказал Предстоятель УПЦ

Он отметил, что в Церкви молятся о возвращении Святой Софии.

«Мы не захватываем мечети и хотели бы, чтобы наши храмы тоже никто не захватывал», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.