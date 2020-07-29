также в разделеОбщество
29 июля. Картина дня 23
В Украине каждые пять дней будут пересматривать зоны карантина 13
Степанов объяснил, почему в Украине растет количество заболевших коронавирусом 61
Ученые определили, как долго действует иммунитет к коронавирусу 99
В ЦИК обнаружили коронавирус 17
В Гослесагентстве оценили убытки от пожаров на Луганщине 10
Ляшко: Вакцину от коронавируса получат минимум 20% украинцев 15
Кабмин решил заменить «Пакет малыша» на денежную компенсацию 13
Организаторов фестиваля на Херсонщине наказали за нарушение карантина 14
Для содержания КПВВ планируют создать отдельное госпредприятие 13
Полиция: Задержана банда, подрывавшая банкоматы по всей Украине 17
Минздрав предлагает усилить ответственность за нападение на медиков 14
РФ вернула Украине без рассмотрения ноту из-за «парада» в Севастополе 26
ГПСУ жалуется на массовый подкуп пограничников путешественниками 27
Степанов прокомментировал инициативу нардепов отправить его в отставку 23
Минздрав: Большинство учебных заведений заработают с 1 сентября 18
Украина изменит показатели отнесения стран к «красной» зоне 45
У Венедиктовой – новый первый зам 53

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.

Об этом он написал в Telegram.

Так в Болгарию украинцы могут лететь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия, Турция, Египет - въезд и возвращения без ограничений, Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину, Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов.

Он напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Криклий также отметил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в «Борисполе», львовском и одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3827 грн.
22
Теги