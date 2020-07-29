Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.

Об этом он написал в Telegram.

Так в Болгарию украинцы могут лететь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия, Турция, Египет - въезд и возвращения без ограничений, Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину, Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов.

Он напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Криклий также отметил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в «Борисполе», львовском и одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.