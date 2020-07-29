Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.
Об этом он написал в Telegram.
Так в Болгарию украинцы могут лететь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия, Турция, Египет - въезд и возвращения без ограничений, Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину, Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов.
Он напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.
Криклий также отметил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.
В частности, в «Борисполе», львовском и одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.
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