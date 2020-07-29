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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора своего первого заместителя Романа Говду, который ранее занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Венедиктова поприветствовала нового заместителя в команде: «Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее».

Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурора Одесской области; заместителя Генпрокурора Украины; заместителя начальника Департамента Генпрокуратуры, прокурора Киева; начальника управления Офиса генерального прокурора. 30 апреля 2020 назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.
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