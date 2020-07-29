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Христианину нужно больше бояться не клеветы в свой адрес, а переживать, как самому никого не оклеветать.

Фото: kp.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«Клевета всегда страшна тем, что она прикрывается полуправдой и радением за якобы справедливость. Это ядовитое жало часто используют слабые люди, чтобы самоутвердиться за счет оклеветанного человека или отомстить. Это месть труса, который бьет в спину, исподтишка», - объяснил владыка.

По его словам, в любой ситуации, христианин должен молиться за ненавидящих и обидевших его.

«Преподобный Амвросий Оптинский учит: "Слабый молится, чтобы его не оклеветали, а мужественный - чтобы Бог помог других не клеветать ни словесно, ни мысленно". Вообще вопрос клеветы - это проблема культуры, воспитания человека, потому что самодостаточный воспитанный человек никогда не будет клеветать и не станет даже слушать сплетни о людях, ведь это просто неприлично», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он сказал, что важно помнить, «если ваш собеседник любит делиться подробностями о ком-либо, то будьте уверены, то же самое он говорит о вас за вашей спиной. Никогда не нужно самому опускаться до уровня сплетен и пересудов, через которые и распространяется клевета».
ForUm

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