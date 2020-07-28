Президент Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью».

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай выступил против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предлагает провести фундаментальную судебную реформу, которая предусматривает сокращение количества судов с 764 до 200.

В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Эту инициативу партии «Голос» поддержала почти четверть народных избранников – 96 депутатов Верховной Рады.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») заболел коронавирусом.

В результате взрыва на одной из баз отдыха в Мостисском районе погиб мужчина.

По состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, за последние сутки – 919.

Граждане Украины с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой – надорвал ахиллово сухожилие.