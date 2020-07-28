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Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай выступил против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом он сказал на брифинге в Северодонецке, сообщает hromadske.

«Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкой ОГА, - ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты», - сказал Гайдай.

Также он пообещал, что в ближайшее время примут решение в отношении руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье. Он был задержан при получении взятки, однако продолжает работать.

Напомним, Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые «находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований».
ForUm

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