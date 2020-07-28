Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.