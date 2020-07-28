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В результате взрыва на одной из баз отдыха в Мостисском районе погиб мужчина, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.  

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Сообщение о взрыве поступило 28 июля, около 06:00.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль «Мицубиси Паджеро», в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена ​​– им оказался 41-летний львовянин.

Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
ForUm

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