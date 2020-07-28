Следователи Лисичанского отдела Главного управления Национальной полиции в Луганской области в рамках досудебного расследования устанавливают обстоятельства и причины гибели горняка на шахте «Новодружеская» (обособленное подразделение ОАО «Лисичанскуголь») в городе Новодружеске.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Следствием установлено, что 27 июля 2020 около 15:50 в угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).
На место происшествия выезжали руководство прокуратуры Луганской области, руководители местной прокуратуры и полиции, следственные подразделения.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.
Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области.
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