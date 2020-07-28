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Если мы хотим быть полезными для своего государства и ближних, то должны жить, как жил святой князь Владимир после крещения — руководствоваться Божьими законами, а не человеческими.

Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти равноапостольного князя Владимира и праздник Крещения Руси.

Предстоятель рассказал, почему Украинская Православная Церковь так торжественно чествует День Крещения Руси.

«Весь народ, входивший в состав тогдашней Руси, все люди, которые приняли крещение, были просвещены светом Божественной правды и стали вместо сыновей погибели, сыновьями спасения», — отметил он.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что в первую очередь после Крещения изменился сам креститель Руси — святой благоверный князь Владимир.

«До крещения он был жестоким правителем, а после того стал милосердным, добрым, целомудренным. Князь Владимир стал примером христианина», - рассказал  Предстоятель.

По словам Блаженнейшего, пример руководителя очень важен и особенно влияет на его подчиненных. Таким образцом для своего народа и стал святой князь.

 «Святой князь Владимир был примером христианского образа. Он начал заботиться о бедных, о сиротах, кормил бездомных. В каждый праздник, в воскресные дни устраивал трапезы, подавал людям средства и все, что нужно для жизни. Все его любили — от мала до велика и называли “красное солнышко”», - напомнил Блаженнейший.

Его Блаженство подчеркнул, в этот день мы все благодарим Бога за то, что через святого благоверного князя Господь подарил нам «такую ​​красивую, возвышенную, духовно чистую веру».

«Сегодня мы радуемся вместе с небесной Церковью, так как этот день Крещения нашей земли стал днем, когда к лику святых угодников присоединилось много-много людей», – продолжил он.

Митрополит Онуфрий назвал людей, которые живут согласно Господнему закону, “людьми с большой буквы”: «они могут быть учеными и простыми, богатыми и бедными, здоровыми и больными, но если живут по закону Божьему, по тем священным заповедям, которые Бог подарил нам для того, чтобы они нас освятили, то становятся сами священными».

Предстоятель призвал верующих в жизни руководствоваться законами Божьими, которые являются полезными и правильными.

«Если мы хотим быть полезными для своего государства, для своих близких, для родных, мы должны жить, как жил святой князь Владимир после крещения. Руководствоваться не человеческими законами, которые порой хорошие, а иногда и нет, а законами Божьими, что всегда хорошие, позитивные, полезные для человека. Если мы живем этими законами, то действительно являемся настоящими патриотами, настоящими гражданами своего государства», - заключил он.
ForUm

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