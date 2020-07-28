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Командир чеченского полка полиции спецназначения имени А.Кадирова Замид Чалаев, приветствуя своего сослуживца с днем ​​рождения, рассказал, что он воевал в Украине.

Как следует из сообщения Instagram Чалаева, речь идет об участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

На фотографии — лейтенант по имени Арсен.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дала ирсе иманехь вах войл хьо Арсен

Публикация от ПЕХОТА КРА (@za_kra_zamid_chalaev)

 

В комментариях у Чалаева спросили, откуда столько наград у его сослуживца. Командир полка ответил, что это награды за участие в вооруженных конфликтах в других странах. «Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал Чалаев.

На комментарий «в Украине наших нет», Чалаев написал, что «он был», имя в виду своего сослуживца.

Полк имени Ахмата Кадырова входит в структуру МВД России и базируется в Чеченской республике. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтверждал участие чеченцев в боях на востоке Украины на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР». 

 
ForUm

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