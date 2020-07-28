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Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе поездки в Полтавскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сообщает РБК-Украина.

«Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране», - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, после того, как в НБУ сменился глава «вы видели удачное размещение облигаций государственного займа в тандеме с Минфином».

По его словам, на сегодня и правительство и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

При этом он заявил, что правительство «интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег».

«Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно», - добавил премьер.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что сейчас у него нет никаких факторов, которые бы повлияли на курс национальной валюты.
ForUm

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