Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода сообщил, что сейчас у него нет никаких факторов, которые бы повлияли на курс национальной валюты.

«Более того, в связи с карантином у нас упал импорт. Сейчас у нас баланс временно выровнялся. Это означает, что давление на гривню со стороны импорта со стороны покупки долларов – минимизировано. Пришли деньги с МВФ – 2,1 миллиарда долларов США. Сейчас еще один транш ожидаем, ожидаем также средства Всемирного банка. Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится», - сказал Марченко в беседе с журналисткой.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за завышенного, по его мнению, курса гривни относительно доллара США украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись».

«Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019)... Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете», - сказал глава государства на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области 8 июля.

В широком коридоре 26,5-27 гривен за доллар национальная валюта находилась более двух месяцев - с конца апреля до начала июля. Сделанное 1 июля заявление экс-главы НБУ Якова Смолия об отставке из-за политического давления на него вызвало рост котировок до 27 гривен 20 копеек за доллар и даже выше.