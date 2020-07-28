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Депутаты Киевсовета приняли решение «Об особенностях использования территории во дворе комплекса административных зданий Киевского городского совета в выходные и праздничные дни, некоторые меры по стимулированию развития электротранспортной инфраструктуры и другие организационные вопросы».

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, планируется открыть двор админздания для общего пользования. Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе по адресу: улица Крещатик, 36 для стоянки собственных легковых автомобилей.

Условие доступа к парковке Киевсовета – наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории: ее нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой.

«10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской», - рассказывает заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он убежден, что такое решение позволит уменьшить проблему с парковкой в ​​центральной части города. Ведь несмотря на то, что количество парковочных площадок растет, проблема, где разместить свой автомобиль еще довольно актуальна. «Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00», - отметил Прокопив.
ForUm

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