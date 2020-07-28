Звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн гривен, сообщает пресс-служба Налоговой.

«Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах», - отмечается в сообщении.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн ​​гривен.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

- телевизионная ведущая – 261,6 млн грн;

- футболист – 24,5 млн грн;

- певец – 15,3 млн гривен.